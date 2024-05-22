В Пентагоне обсудят возможность разрешить ВСУ бить своим оружием по России

Власти США рассматривают возможность разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары американским оружием по российской территории. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

Военачальник пообещал обсудить этот вопрос с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.

«Мы продолжим диалог об этом», — заявил Браун.

Военнослужащий также напомнил, что у ВСУ кроме американского оружия есть и другое, которым они могут наносить удары по России.

Ранее группа их 13 членов Конгресса США обратилась к министру обороны США Ллойду Остину с просьбой разрешить ВСУ использовать американское оружие для ударов по территории России. Конгрессмены уверены, что Америка должна предоставить Украине право проводить «полный спектр» боевых действий.