Глава евродипломатии Кая Каллас предложила ради предотвращения третьей мировой войны нанести стратегическое поражение России, стране с самым большим ядерным арсеналом. Это продемонстрировало невысокий уровень ее интеллекта, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X .

«Самая глупая женщина в Евросоюзе верит в следующее. Вам нужно „победить“ континентальную сверхдержаву с самым большим и самым передовым арсеналом ядерного оружия на Земле», — заявил он.

Боуза возмутило, что Каллас обосновала свой призыв стремлением избежать глобального конфликта. Он заявил, что именно с таким подходом Европе приходится иметь дело.

Ранее Каллас предложила выделить Украине 40 миллиардов евро, а когда Франция и Италия ее не поддержали, призвала передать хотя бы два миллиона снарядов за пять миллиардов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что «коалиция желающих» из Евросоюза не потянет такие суммы.