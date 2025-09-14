Лидер Франции Эммануэль Макрон оказался одержим президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил руководитель партии «Патриоты» Флориан Филиппо на мероприятии в городе Аррас, видео опубликовали на YouTube-канале LDC News Agency.

«Все признаки налицо, он говорит об этом утром, днем и вечером. Это одержимость», — отметил он.

По словам Филиппо, французское общество должно понять, что никакой угрозы со стороны России нет. Политик добавил, что настоящей угрозой Франции является только ее президент.

Путин и Макрон провели первые за три года телефонные переговоры 1 июля. Лидеры стран разговаривали больше двух часов. Они обсуждали прекращение военной помощи Украине со стороны Запада.

В первых числах сентября президент Франции заявлял, что 26 стран готовы отправить войска на Украину или поддержать подобные действия. Макрон отмечал, что союзникам необходимо усиливать давление на Путина.