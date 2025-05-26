«Унизил Зеленского». В Германии раскрыли план Трампа по Украине
Zeit: Трамп ради завершения украинского конфликта согласится на потери для Киева
Президент США Дональд Трамп ради завершения украинского конфликта согласится даже на крайне невыгодные для Киева условия. Об этом сообщила немецкая газета Zeit.
«Трамп хочет быстрого мира даже если это будет означать серьезные потери для Украины. Он унизил Владимира Зеленского и неоднократно обхаживал Владимира Путина», — говорится в материале.
Как ранее заявил бывший сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн, конфликт на Украине будет завершен на условиях России. Так он оценил недавние телефонные переговоры Трампа с Путиным, в которых российский лидер донес до американского коллеги свою позицию по этому вопросу.
Ранее в США сообщили, что команда Трампа попросила заменить на переговорах состав российской делегации, убрав из нее сторонников жесткой линии. Белый дом предпочел бы избежать участия в диалоге таких лиц, как помощник президента России Владимир Мединский.