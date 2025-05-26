Президент США Дональд Трамп ради завершения украинского конфликта согласится даже на крайне невыгодные для Киева условия. Об этом сообщила немецкая газета Zeit .

«Трамп хочет быстрого мира даже если это будет означать серьезные потери для Украины. Он унизил Владимира Зеленского и неоднократно обхаживал Владимира Путина», — говорится в материале.

Как ранее заявил бывший сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн, конфликт на Украине будет завершен на условиях России. Так он оценил недавние телефонные переговоры Трампа с Путиным, в которых российский лидер донес до американского коллеги свою позицию по этому вопросу.

Ранее в США сообщили, что команда Трампа попросила заменить на переговорах состав российской делегации, убрав из нее сторонников жесткой линии. Белый дом предпочел бы избежать участия в диалоге таких лиц, как помощник президента России Владимир Мединский.