Трамп рассказал о встрече с Зеленским на саммите G7

Президент США Дональд Трамп рассказал о встрече с Владимиром Зеленским во время саммита G7 во Франции и заявил, что будет как минимум еще одна. Его слова привел телеканал CNN .

«России стоит заключить сделку. Обе стороны несут большие потери», — заявил американский лидер.

Он добавил, что после заключения соглашения с Ираном хочет сконцентрироваться на урегулировании украинского кризиса.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что в Москву в обозримом будущем приедут представители Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что конкретных дат у такого визита пока нет — предположительно, сначала американские переговорщики подпишут меморандум об урегулировании конфликта с Ираном.