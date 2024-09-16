Притворившемуся подростком американцу-педофилу дали 120 лет тюрьмы

Американца Закари Шейха, который под видом подростка поступил в школу, признали виновным в совращении малолетних. Суд приговорил его к тюремному сроку до 120 лет с правом на условно-досрочное освобождение, сообщил телеканал KLKN .

Сообщница Шейха, 23-летняя Анджела Наварро, отказалась признавать вину. Сам 27-летний «школьник» получила от 85 до 120 лет тюрьмы. По решению суда, он сможет подать прошение на УДО лишь через 41 год.

Прокурор предъявил мужчине обвинение в июле 2023 года. Шейх притворился под видом 17-летним Заком Хессом и поступив сначала в одну, а затем в другую школу. За 54 дня обучения он совратил, как минимум, трех девочек, однако количество пострадавших до сих пор неизвестно.

В Подмосковье мигрант тоже выдал себя за другого человека, чтобы выманить у 14-летней девочки интимные фотографии. Он писал ребенку от имен женщины.