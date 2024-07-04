Мигрант притворился женщиной ради интимных фото российской школьницы

Суд арестовал живущего в Подмосковье уроженца Узбекистана за интимную переписку со школьницей из Республики Алтай. Иностранцу предъявили обвинение в развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка СК.

По данным ведомства, обвиняемый создал страницу в социальных сетях под женским именем и вступил в переписку с 14-летней девочкой. В ходе общения иностранец пообещал подростку заплатить за интимные фотографии. Получив снимки, он выложил их на своей странице в публичном доступе.

К правоохранителям обратилась мать девочки. В ходе расследования уголовного дела криминалисты при поддержке оперативников МВД задержали обвиняемого в Балашихе и доставили в Горно-Алтайск. Свою вину иностранец полностью признал.

Сейчас криминалисты продолжают расследование, а также устанавливают законность пребывания уроженца Узбекистана на территории России и его причастность к другим преступлениям против детей.

В конце апреля московские следователи завели уголовное дело в отношении женщины, зарегистрировавшей в своей квартире нелегального мигранта. На владелицу недвижимости криминалисты вышли в ходе расследования уголовного дела в отношении ее «жильца», который изнасиловал двух 11-летних школьниц.