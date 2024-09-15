В США педофил выдавал себя за подростка и ходил в школы, чтобы насиловать детей

NYP: в США выдававший себя за подростка мужчина ходил в школы и насиловал детей

Взрослый американец выдавал себя за подростка и посещал школьные занятия, чтобы насиловать учеников. Историю 27-летнего извращенца из штата Небраска опубликовала газета New York Post .

Преступника зовут Закари Шейх. В свои 27 он изображал из себя 17-летнего ученика старших классов по имени Зак Хесс. Чтобы попасть в школу, мужчина подготовил фиктивное свидетельство о рождении, документы о медосмотре и записи о прививках.

Активное содействие Шейху оказывала 23-летняя Анжела Наварро. Подельница выдавала себя за его мать при поступлении.

С февраля по март 2023 года, по данным следствия, Шейх отправлял 13- и 14-летним девочкам сообщения сексуального характера, просил присылать интимные фото и склонял к сексу.

Извращенец смог проучиться целых 54 дня в двух школах Линкольна. NYP подчеркнула, что ему удалось изнасиловать нескольких детей. Точное количество жертв Шейха неизвестно.

В минувшую среду, 11 сентября, мужчину приговорили к лишению свободы на срок от 85 до 120 лет. При этом у педофила есть право освободиться по УДО через 41 год.