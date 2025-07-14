«Пришел не как сумасшедший». В США оценили роль костюма Зеленского на встрече с Трампом

Смена внешнего вида президента Украины Владимира Зеленского положительно сказалась на его взаимоотношениях с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщило издание Axios .

Журналисты отметили, что Трамп позитивно оценил костюм Зеленского. Американские и украинские официальные лица отметили, что встреча президентов на саммите НАТО 24–25 июня в Гааге оказалась самой лучшей. Тогда Зеленский впервые с 2022 года предстал на мероприятии альянса в костюме.

«Зеленский пришел туда не как сумасшедший, а как обычный человек, которому место в НАТО. С ним находилась группа людей, которые также не выглядели как сумасшедшие. Так что у них прошел хороший разговор», — заявил неназванный американский чиновник.

Политолог Сергей Маркелов отмечал, что появление Зеленского на саммите НАТО в костюме связано со стремлением Запада поставить лидера киевского режима в «общеполитическое стойло».