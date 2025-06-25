«Ставят в общеполитическое стойло». Почему Зеленский надел костюм на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает медленно учиться на своих ошибках, поэтому на саммит НАТО в Гааге он приехал в черной рубашке, а не в кроссовках и полувоенной одежде. Об этом 360.ru рассказал политолог Сергей Маркелов.

По оценке специалиста, сейчас Зеленский находится в «переходном состоянии» в вопросе одежды. Он уже отказался от спортивного и полувоенного стиля в пользу делового, но пока не согласился полностью менять свой имидж.

Зеленский учится быть политиком <…> Есть такие технологии обучения, когда одновременно и делают, и учатся. Зеленский из этой серии. Ошибок понаделано много, это видно и по рейтингам, и по всему

Еще одна причина смены образа — желание навязать свое мнение другим. Делается это в том числе и с помощью одежды.

Также Маркелов напомнил о выволочке, которую устроил Трамп Зеленскому в Овальном кабинете. Речь тогда шла в том числе и о его внешнем виде.

«Он думал, что это будет стилистически оправданно. Оказалось, что нет. Условно говоря, формула „по одежке встречают“ никуда не делась. Политика — сложная, медленно изменяющаяся отрасль человеческой практики», — пояснил собеседник 360.ru.