Der Spiegel: приход Трампа к власти в США стал началом конца Запада

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США ознаменовала начало новой эпохи. Западный либерально-демократический блок разобщился и утратил лидерскую позицию, сообщил немецкий журнал Der Spiegel .

«Эпохе пришел конец, начинается новая. Ничто так не знаменует собой этого, как переизбрание Дональда Трампа президентом США. Запад потерял свое лидерство, рушится общий ценностный фундамент, который уже давно разрушен», — заявил журналист Дирк Курбювайт.

Страны Запада лишились общих ценностей, единый либерально-демократический блок перестал существовать. В Европе произошли разногласия, правые пришли к власти в Германии, Франции и Италии.

О том, что настала эпоха кардинальных перемен, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Он рассказал, каким должен стать многополярный мир.