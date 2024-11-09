«Пришел конец». В Германии сочли переизбрание Трампа фатальным для Запада
Der Spiegel: приход Трампа к власти в США стал началом конца Запада
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США ознаменовала начало новой эпохи. Западный либерально-демократический блок разобщился и утратил лидерскую позицию, сообщил немецкий журнал Der Spiegel.
«Эпохе пришел конец, начинается новая. Ничто так не знаменует собой этого, как переизбрание Дональда Трампа президентом США. Запад потерял свое лидерство, рушится общий ценностный фундамент, который уже давно разрушен», — заявил журналист Дирк Курбювайт.
Страны Запада лишились общих ценностей, единый либерально-демократический блок перестал существовать. В Европе произошли разногласия, правые пришли к власти в Германии, Франции и Италии.
О том, что настала эпоха кардинальных перемен, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Он рассказал, каким должен стать многополярный мир.