Принц Гарри назло отцу хотел взять другую фамилию

Принц Гарри хотел сменить фамилию Маунтбаттен-Виндзор, унаследованную от Карла III, на Спенсер. Но дядя со стороны матери отговорил его, сообщила газета Daily Mail .

Во время недавнего визита в Великобритании принц Гарри виделся с графом Чарльзом Спенсером, чьей родовой резиденцией является Элторп в Нортгемптоншире. Они обсудили идею герцога Сассекского взять фамилию матери.

«У них состоялся очень дружеский разговор, и Спенсер отговорил его от такого шага», — рассказал инсайдер.

Потомки покойной королевы Елизаветы и принца Филиппа получили фамилию Маунтбаттен-Виндзор, в том числе дети уехавшего из Великобритании принца Гарри — Арчи и Лилибет. Для того чтобы сменить ее, пришлось бы соблюсти сложную юридическую процедуру. Кроме того, этот шаг стал бы особенно болезненным для короля Карла III, который, как и его отец, дорожит фамилией — Филипп стал Маунтбеттеном, когда отказался от греческого и датского королевского титула в 1947 году.

Жена принца Гарри, бывшая актриса Меган Маркл, затмила супруга на саммите в Нью-Йорке. Она надела дорогие украшения и выступила со сцены, в то время как супруг играл роль запасного.