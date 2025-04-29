«Взял на себя роль запасного». Принца Гарри и Меган Маркл бурно обсудили после форума Time

Сын британского короля Карла III принц Гарри вместе с женой Меган Маркл посетили форум журнала Time. Появление пары на мероприятии, в особенности поведение супруги герцога Сассекского, всколыхнуло публику. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail .

«Меган Маркл оказалась в центре внимания на саммите в Нью-Йорке, в то время как принц Гарри снова взял на себя роль запасного», — написали журналисты.

Пара оказалась в центре внимания с первых минут появления на мероприятии. Для посещения форума Меган Маркл выбрала яркий костюм Ralph Lauren стоимостью около пяти тысяч долларов, а также дополнила образ многочисленными дорогостоящими украшениями. Женщина улыбалась, активно общалась с присутствующими и выступала на сцене, рассказывая о своем опыте совмещения материнства и развития трех проектов одновременно.

В то же время принц Гарри вел себя совсем не как член королевской семьи и был обделен вниманием. Когда супруги прибыли на форум, даже жена не подала ему руки. На протяжении всего вечера камеры запечатлевали его в неловких позах, а сам герцог Сассекский старался переводить внимание фотографов и журналистов на жену.

«Независимо от того, играет ли Гарри здесь главную роль или скрывается, он, похоже, находится в роли запасного, демонстрируя неловкие позы, в то время как более уверенная в себе Меган играет главную роль», — заявила эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

Ранее стало известно, что младший сын британского короля Карла III посетил Украину. Принц встретился в госпитале Львовской области с военными, пострадавшими в результате боевых действий.