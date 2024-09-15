Королевская семья Великобритании впервые за три года обратилась к принцу Гарри

Отказавшийся от титула принца, но оставшийся герцогом Сассекским Гарри получил первое с 2021 года обращение от родных. На официальной странице британской королевской семьи в социальной сети X опубликовали запись поздравления его с днем рождения.

«Желаем сегодня герцогу Сассекскому счастливого 40-летия!» — указали в сообщении с прикрепленной фотографией улыбающегося именинника.

Как отметила газета The Guardian, это первый случай обращения королевской семьи за три года после скандального интервью Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри, в котором молодые люди обвинили родственников во враждебности и расизме.

Несмотря на серьезные охлаждения в отношениях с семьей, герцоги Сассекские получили приглашения на церемонию коронации нового британского монарха Карла III.

По данным СМИ, в Лондон прилетел только Гарри, который столкнулся с ограничениями. Несмотря на то что он 10 лет прослужил в армии, в праве на форму офицера герцогу отказали, так как он перестал носить титул принца. При этом его брат Уильям и короновавшийся отец Чарльз пришли на церемонию в военной форме.