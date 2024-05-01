Парламент Грузии принял закон об иноагентах во втором чтении | 360°

Мир 01 мая 2024, 19:21 Парламент Грузии принял закон об иноагентах во втором чтении РИА «Новости»

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Парламент Грузии принял закон об иноагентах во втором чтении. Как сообщило РИА «Новости», законопроект поддержали 83 депутата.

Ранее премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что парламентарии проголосуют за законопроект об иноагентах в третьем чтении через две недели.

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«Процедура такая: через две недели у нас будет третье слушание, затем примерно через месяц, через четыре недели будет преодоление вето», — отметил он.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что осуждает действия силовиков в отношении протестующих в Грузии. Он призвал грузинские власти обеспечить людям право на демонстрации, напомнив о статусе кандидата на вступление в Евросоюз.