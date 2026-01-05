В МИД России отреагировали на назначение внучки нациста советником Владимира Зеленского. Официальный представитель министерства Мария Захарова назвала Банковую улицу — место, где расположен офис президента Украины, — прибежищем неонацистов.

«Банковая — прибежище неонацистов, которые с некрофильским экстазом эксгумируют коллаборационистское прошлое своих преступных предков, присягнувших третьему рейху», — написала она.

Владимир Зеленский сделал экс-главу МИД Канады и сторонницу санкций против России Кристи Фриланд своим внештатным советником. Указ опубликован на сайте Зеленского.

Как отметила Захарова, Христя Фриланд — внучка коллаборациониста Михайло Хомяка. Во время оккупации Польши он издавал в Кракове, а затем в Вене пронацистскую газету «Краковские вести» (Krakivski Visti). Издание служило рупором пропаганды Рейха и находилось под контролем нацистских спецслужб.

«Именно Фриланд стояла за чествованием в канадском парламенте нацистского пособника Гуньки, служившего добровольцем в дивизии СС „Галичина“», — написала она.

Ранее источники изданий РБК-Украина и «Украинская правда» сообщили, что глава СБУ Василий Малюк может уйти в отставку 5 января. Когда и как состоится увольнение, для которого потребуется голосование Рады, решат в ближайшее время. При этом Депутат Рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале писал, что Малюк подал заявление об отставке.

* Заочно осужден в России и внесен в перечень террористов и экстремистов.