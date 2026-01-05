Зеленский назначил своим внештатным советником экс-главу МИД Канады Фриланд

Владимир Зеленский сделал Кристи Фриланд, экс-главу МИД Канады и сторонницу санкций против России, своим внештатным советником. Указ опубликован на сайте Зеленского.

«Назначить Христю Фриланд советником президента Украины по вопросам экономического развития (вне штата)», — говорится в тексте указа.

Фриланд, известная жесткой позицией по отношению к России, в последние годы активно поддерживала укрепление канадской экономики и введение международных санкций против Москвы из-за событий на Украине. У Фриланд есть украинские корни.

Ранее Зеленский назначил заместителя главы МИД Сергея Кислицу заместителем главы своего офиса. Как отметил бывший депутат Олег Царев, это может показаться выстраиванием противовеса новому главе офиса Кириллу Буданову и сохранением влияния Андрея Ермака.