«Приятно быть дома». Павел Дуров подтвердил, что вернулся из Франции в Дубай

Павел Дуров вернулся в Дубай после задержания во Франции

Миллиардер Павел Дуров подтвердил информацию о том, что он покинул Францию и вернулся в Дубай с разрешения суда. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

«Я вернулся в Дубай после нескольких месяцев, проведенных во Франции из-за расследования, связанного с деятельностью преступников в Telegram. Процесс продолжается, но приятно быть дома», — сообщил основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram.

Дуров также отметил, что Telegram всегда не только соблюдал, но и «превосходил» планы по борьбе с преступностью и компания продолжит сотрудничество с правоохранительными органами. Он поблагодарил следствие, адвокатов, свою команду и пользователей за поддержку в «этом неожиданном путешествии».

Французская полиция задержала Дурова в парижском аэропорту 24 августа прошлого года, но позже отпустила под залог, запретив покидать страну. Миллиардера обвиняют в мошенничестве, анонимной криптологии, а также соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии.

В декабре бизнесмен впервые дал показания в суде. На вопросы журналистов он ответил, что доверяет французскому правосудию.