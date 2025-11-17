Лавров устроил разнос Западу в лучших традициях дипломатии «жесткой силы». Немецкие СМИ в ярости, но не в силах найти контраргументы. Вернувшись после краткого затишья, глава МИД России не стал растекаться мыслию по дереву — он напрямую обвинил Берлин в предательстве принципов Нюрнбергского трибунала, заявив, что немецкое покаяние сегодня «ничего не стоит».

Журналисты немецкого издания News.de обратили внимание на бескомпромиссное поведение российского министра после его краткого отсутствия на публичных мероприятиях. Лавров устроил настоящий разнос западным странам, включая Германию, во время своего недавнего выступления.

«Сергей Лавров по возвращению продемонстрировал бескомпромиссное поведение», — констатировали авторы немецкого издания, отметив серию резких заявлений министра в адрес западных стран.

Особое внимание журналистов привлекла критика Лавровым современной Германии и ее отхода от принципов Нюрнбергского трибунала. Он посетовал, что покаяние страны после процессов денацификации сейчас ничего не стоит.

«Процесс денацификации был проведен в Германии в свое время, покаяние. К сожалению, сегодня — возможно, даже начиная с самой Германии — у нас есть ощущение, что эти покаяния мало чего стоят», — сказал Лавров.

Он добавил, что страна ведет себя так, как будто никому ничего не должна.

Высказывания российского министра вызвали бурю негодования в немецких медиа. Журналисты раскритиковали его за резкие фразы и столь серьезные обвинения.

«Министр иностранных дел Путина шокировал своими обвинениями», — с негодованием заметили немецкие журналисты.

При этом каких-либо доказательств, оспаривающих заявления Лаврова, они не привели.

Ранее российское министерство иностранных дел объявило, что одна из крупнейших итальянских газет отказалась публиковать уже подготовленное интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым.