Лавров жестом поставил Италию на колени. Чем так напугало интервью министра России?
Москва обвинила Corriere della Sera в цензуре из-за интервью Лаврова
Российское министерство иностранных дел объявило, что одна из крупнейших итальянских газет, Corriere della Sera, отказалась публиковать уже подготовленное интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Разъяснения по ситуации дала пресс-служба МИДа.
В Москве объяснили, что инициатива исходила от российской стороны. Таким образом в министерстве захотели «остановить поток лжи» в итальянской прессе.
Редакция Corriere della Sera согласилась взять интервью у главы российского внешнеполитического ведомства. В министерство прислали вопросы, Сергей Лавров ответил на каждый, причем сделал это максимально подробно.
Итальянская сторона просмотрела полученный материал и публиковать его внезапно отказалась.
Ответы Сергея Лаврова редакция Corriere della Sera нашла полными «спорных утверждений». Размещать их все газета не сможет, так как к каждому ей придется приводить дополнительное пояснение.
В МИД России утверждают, что газета посчитала публикацию в таком формате слишком объемной. На компромисс редакция Corriere della Sera не пошла.
Москва сочла подобное решение цензурой, так как крупная газета лишила граждан Италии доступа к информации. Российское министерство опубликовало ответы Сергея Лаврова в полном объеме.
