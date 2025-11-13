Лавров жестом поставил Италию на колени. Чем так напугало интервью министра России?

Российское министерство иностранных дел объявило, что одна из крупнейших итальянских газет, Corriere della Sera, отказалась публиковать уже подготовленное интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Разъяснения по ситуации дала пресс-служба МИДа.

В Москве объяснили, что инициатива исходила от российской стороны. Таким образом в министерстве захотели «остановить поток лжи» в итальянской прессе.

Редакция Corriere della Sera согласилась взять интервью у главы российского внешнеполитического ведомства. В министерство прислали вопросы, Сергей Лавров ответил на каждый, причем сделал это максимально подробно.

Итальянская сторона просмотрела полученный материал и публиковать его внезапно отказалась.

Ответы Сергея Лаврова редакция Corriere della Sera нашла полными «спорных утверждений». Размещать их все газета не сможет, так как к каждому ей придется приводить дополнительное пояснение.

В МИД России утверждают, что газета посчитала публикацию в таком формате слишком объемной. На компромисс редакция Corriere della Sera не пошла.

Москва сочла подобное решение цензурой, так как крупная газета лишила граждан Италии доступа к информации. Российское министерство опубликовало ответы Сергея Лаврова в полном объеме.

В конце октября министр Лавров дал интервью венгерскому СМИ. Он рассказал, что позиция президента США по вопросу Украины «радикально» изменилась.