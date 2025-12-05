Беременная британка избила пенсионерку на поминках

Беременная мать троих детей напала на пенсионерку во время поминок в Кардиффе и жестоко избила ее. Об этом сообщила газета The Daily Mirror .

Пожилая женщина рассказала, что в июне прошлого года, когда провожали в последний путь мужа ее подруги, ее ударили в голову, и она потеряла сознание.

Придя в себя и оглядевшись, она увидела 39-летнюю незнакомку, которая на нее кричала и билась в истерике. Кто это был, пострадавшая не знает.

Охрана заведения, где проходило траурное мероприятие, выгнала нападавшую. Пострадавшей потребовалась госпитализация. При избиении ей сломали шесть ребер, одно из которых пробило легкое.

Королевский суд Кардиффа приговорил нападавшую к 66 неделям лишения свободы. Кроме того, ей на пять лет запретили приближаться к пенсионерке.

Ранее беременная жительница Хабаровска напала на другую женщину, заподозрив ее в связях со своим мужем.