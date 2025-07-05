Причиной приостановки поставок оружия США на Украину назвали помощь Израилю

Президент США Дональд Трамп заморозкой поставок вооружений на Украину сделал выбор в пользу поддержки Израиля, загнав себя в ловушку под названием «пропасть Липпмана» — ситуацию, когда американская военная мощь превышает оборонные обязательства. Об этом в своей колонке написал обозреватель The Washington Post Джейсон Уиллик.

Он пояснил, что «пропасть Липпмана» заставляет американских лидеров идти на компромисс, выбирая, кого из союзников поддержать в крупных конфликтах.

По словам Уиллика, решение Трампа в пользу Израиля вполне объяснимо. Кратковременность конфликта с Ираном и разгром самого слабого противника позволили заявить об успешной внешней политике. Фактически это признание того, что справиться с конфронтацией, в которой участвует Россия, глава Белого дома неспособен.

«Пентагон мог бы заморозить некоторые поставки оружия на Украину, даже если бы не было конфликта Израиля и Ирана. Но близость решений подчеркивает, что конфликты в разных регионах могут оттягивать ресурсы друг от друга», — добавил журналист.

Он обратил внимание, что, кроме этого, «большой и красивый законопроект», одобренный Трампом, хоть и направлен на сокращение дефицита бюджета и поддержание низких налоговых ставок, увеличит затраты на обслуживание внешнего долга, а значит, сократит расходы на оборону и на производство вооружений.

Поэтому Трамп в очередной раз продемонстрировал свой аморальный политический компромисс, сохранив поддержку Израиля и оставив Украину без защиты.

На этой неделе постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уиттакер объявил о приостановке поставок вооружений всем американским союзникам. Он пояснил, что причиной стало начало ревизии арсеналов Пентагона из-за возникшего дефицита.

Украинский лидер Владимир Зеленский косвенно подтвердил прекращение поставок вооружений по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Он заявил, что в ходе разговора обсудил с ним возможности противовоздушной обороны, а также совместную работу над усилением защиты неба.