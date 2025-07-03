Зеленский заявил о неспособности ЕС заменить оружие США

Украина рассчитывает на продолжение поставок вооружений из США и особенно ракет для систем противовоздушной обороны. Европейский союз не способен пополнить возникший дефицит. С таким заявлением во время визита в Данию выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что в ближайшие дни намерен связаться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить возможность продолжения поддержки и поставок оружия на Украины.

«Мы рассчитываем на американскую помощь, потому что определенные позиции Европа не может предоставить. Особенно, если мы говорим про ракеты для Patriot, — это критически важно», — привел заявление Зеленского украинский Пятый канал.

О полной приостановке поставок вооружений союзникам и партнерам США объявил постпред при НАТО Мэттью Уиттакер в эфире телеканала Fox News. Он пояснил, что Пентагон должен обеспечить собственные оборонные возможности, которые касаются ракет Patriot, других систем ПВО и прочего оружия.

По данным The Wall Street Journal, американские военные столкнулись с большим дефицитом снарядов из-за передачи большого объема вооружения Израилю во время его конфликта с Ираном. Покрыть дефицит решили вооружением, предназначенным для Украины, которое уже находится в Польше.

Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии 360.ru заявил, что приостановка поставок оружия из США скажется на боевых действия. Из-за ослабленной противовоздушной обороны Украины российские войска легко уничтожат все военные заводы, а также вернут в зону проведения операции истребители.