«Гудбай, Россия! Гудбай, Ленин!» Латвия отпраздновала отключение от России

Президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи, посвященной выходу Прибалтики из БРЭЛЛ (электрическое кольцо Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва), попрощался с Россией. Видео с мероприятия появилось в сети.
«Прощай, Россия! Прощай, Ленин», — сказал Науседа под всеобщее одобрение присутствующих, среди которых была глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Таким образом глава Литвы прокомментировал отключение Прибалтики от возглавляемой Россией электроэнергетической сети БРЭЛЛ и присоединение к европейской энергосети.
Несмотря на заверения специалистов, что при переключении на сети Европы среднестатистический потребитель электроэнергии не должен заметить никаких изменений, власти Литвы, Латвии и Эстонии призвали жителей сделать запасы продуктов, воды и лекарств в связи с возможными аварийными отключениями из-за перехода на новую энергосистему.
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