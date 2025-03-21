«Спрячь за высоким забором…» Где будут проходить границы европейского рейха?
На очередном саммите стран Евросоюза, том самом, где, по выражению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, он прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что Украина проиграла, президент Литвы Гитанас Науседа потребовал отгородить Европу от России реальной стеной. Во избежание, так сказать, «вероятной агрессии».
«Как и 87 лет назад, перед Второй мировой войной, мы стоим перед стратегическим выбором. Позволить агрессору нагнетать насилие и страх. Или остановить его, парализовать его способность запугивать нас и построить надежную стену обороны, разделяющую Европу и Российскую Федерацию. <…> Важно использовать драгоценное время, которое Украина выигрывает для нас, чтобы укрепить наш военный потенциал. И я приветствую предложение Европейской комиссии перевооружить Европу. Нам необходимо перевооружиться, иначе мы станем второй жертвой российской агрессии». Конец цитаты.
Прочитав этот горячечный бред «прибалтийского тигра», я сразу вспомнил слова знаменитой песни в исполнении Яшки-цыгана из «Неуловимых», «спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором».
Попытка отгородиться от соседей непроходимой стеной и в прежние годы срабатывала не всегда, а уж нынче, во времена всеобщей транспарентности, сиречь прозрачности по крайней мере информационных границ, обнестись забором вражды и недоверия — дело изначально бесперспективное.
Можно было бы, конечно, посмеяться над неугомонным Неуседой, если бы не понимание тех процессов, которые сегодня происходят в Европе. А там полным ходом строят четвертый рейх. Та решительность, с которой евроглобалисты подходят к этому делу, доказывает, что рано или поздно они его таки построят.
Прямо на наших глазах Европа становится последним бастионом глобализма (в прямом и переносном смысле), потерять который они не могут себе позволить.
Но даже этот факт сам по себе был бы не так страшен, скорее печален, если бы не планы европейских ястребов оккупировать значительную часть исторических российских территорий, находящихся сегодня под юрисдикцией Киева. Именно к этому фактически сводятся все их разговоры о «миротворцах» и укреплении европейской безопасности.
Как заявил накануне начальник Генштаба Польши Веслав Кукула, Европа готовит разные варианты международной миротворческой операции на Украине после завершения военного конфликта.
«Готовится многовариантная операция, которая во многом зависит от того, как будут проходить мирные переговоры в Украине, и пока она находится на очень ранней стадии планирования. Мы определили руководящие принципы, направления взаимодействия и возможного развития событий, теперь мы передаем это органам планирования», — рассказал Кукула в интервью агентству РАР.
Проще говоря, за «стеной Науседы», если у них, конечно, получится, европейцы планируют спрятать не только Литву и прочую Прибалтику с Польшей, но и Харьков, Одессу, Киев, Чернигов и другие русские города. Обнести глухим забором с колючей проволокой православные святыни, которые и так подвергаются сегодня поруганию киевским режимом. Несложно предположить, какие порядки установит там европейский четвертый рейх.
Хотим ли мы этого? Думаю, ответ однозначен.
Допустим ли? Надеюсь, что нет.