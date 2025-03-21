«Спрячь за высоким забором…» Где будут проходить границы европейского рейха?

На очередном саммите стран Евросоюза, том самом, где, по выражению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, он прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что Украина проиграла, президент Литвы Гитанас Науседа потребовал отгородить Европу от России реальной стеной. Во избежание, так сказать, «вероятной агрессии».

«Как и 87 лет назад, перед Второй мировой войной, мы стоим перед стратегическим выбором. Позволить агрессору нагнетать насилие и страх. Или остановить его, парализовать его способность запугивать нас и построить надежную стену обороны, разделяющую Европу и Российскую Федерацию. <…> Важно использовать драгоценное время, которое Украина выигрывает для нас, чтобы укрепить наш военный потенциал. И я приветствую предложение Европейской комиссии перевооружить Европу. Нам необходимо перевооружиться, иначе мы станем второй жертвой российской агрессии». Конец цитаты.

Прочитав этот горячечный бред «прибалтийского тигра», я сразу вспомнил слова знаменитой песни в исполнении Яшки-цыгана из «Неуловимых», «спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором».

Попытка отгородиться от соседей непроходимой стеной и в прежние годы срабатывала не всегда, а уж нынче, во времена всеобщей транспарентности, сиречь прозрачности по крайней мере информационных границ, обнестись забором вражды и недоверия — дело изначально бесперспективное.