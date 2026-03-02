При ударах Израиля погиб командующий крылом «Исламского джихада» в Ливане

Командующий боевым крылом движения «Исламский джихад» в Ливане Адхам аль-Осман погиб в результате удара израильских ВВС по южному пригороду Бейрута. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление движения.

В «Исламском джихаде» заявили о гибели командира «Сарая аль-Кудс» Адхама Аднана аль-Османа.

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир ранее объявил о начале наступательной операции против «Хезболлы» в Ливане. По его словам, израильская армия переходит от обороны к активным действиям. Он допустил, что операция продлится несколько дней, при этом Израиль намерен сохранять готовность к защите.