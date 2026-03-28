Ливанские журналисты погибли на юге страны при ударе израильского дрона

На юге Ливана израильский беспилотник атаковал журналистов. Погибли корреспондент телеканала Al-Mayadeen Фатима Фтуни и ее коллега Али Шаэйб с телеканала Al-Manar, сообщили в Al-Mayadeen .

Президент Ливана Джозеф Аун осудил удар, назвав его вопиющим преступлением, которое нарушает все нормы, защищающие журналистов, сказано в заявлении канцелярии президентского дворца в Facebook*.

Эскалация между Израилем и «Хезболлой» началась в ночь на 2 марта. Движение возобновило ракетные обстрелы на фоне обострения в регионе. В ответ Израиль нанес масштабные удары по Ливану, а затем объявил о начале наземной операции на юге страны.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.