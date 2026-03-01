Иран ударил двумя ракетами по дислокации военных США в Бахрейне
КСИР: Иран ударил по базе США в Бахрейне
Иран нанес удар двумя ракетами по объекту в Бахрейне, где размещались американские военные, после чего заявил о значительных потерях со стороны США. По данным КСИР, погибли около 560 человек.
Другие американские базы в регионе также подвергли ударам. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американские средства ПВО перехватили беспилотник над военной базой США недалеко от аэропорта Эрбиль на территории Ирака.
Ранее израильские военные атаковали штаб-квартиру Корпуса стражей Исламской революции и здание Генерального штаба внутренней безопасности.
ЦАХАЛ заявил, что все высшее руководство Ирана ликвидировано.