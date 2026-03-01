ЦРУ месяцами пасло Хаменеи перед убийством: как США и Израиль спланировали удар по аятолле

Иран обезглавили — верховный лидер страны погиб в первый день войны США и Ирана. Изначально сообщения о его смерти распространили Reuters и израильский 12-й канал, позже об этом заявил Дональд Трамп, но в Тегеране их долго не комментировали. Только ранним утром 1 марта информацию о том, что аятолла убит, подтвердили пять иранских агентств. Как Штатам и Израилю удалось дотянуться до рахбара, разбирался 360.ru.

Как сообщали о смерти Хаменеи В первый день военной операции США и Израиля против Ирана в Сети появлялись сообщения о том, что Хаменеи вывезли из Тегерана и он находится в безопасном месте. Днем Reuters публиковало спутниковые снимки его разрушенной резиденции, но никаких сообщений о том, что аятолла пострадал, не было.

Только во второй половине дня агентство и ряд израильских СМИ сообщили о том, что он все-таки погиб. Ливанский телеканал Al Mayadeen при этом заявлял о том, что верховный лидер Ирана находится в штабе и руководит боевыми действиями.

Позже о том, что рахбара больше нет в живых, объявил президент США Дональд Трамп. «Хаменеи… мертв», — написал республиканец в Truth Social. Тут же он снова напомнил о том, что дает иранским силовым структурам выбор: либо иммунитет при отказе от сопротивления, либо смерть.

Как я сказал прошлой ночью: сейчас они могут получить иммунитет, позже они получат только смерть! Дональд Трамп

После этого поста в аккаунте Хаменеи в соцсети X опубликовали картинку с пылающим мечом пророка Мухаммеда, защищающим от врагов границы мусульманского мира.

Подтверждение гибели аятоллы в Иране Утром 1 марта данные о том, что Хаменеи погиб во время операции США и Израиля, подтвердили иранские проправительственные агентства IRNA, Tasnim, Mehr, Fars и ISNA. Mehr написало что рахбар «был убит в совместной атаке преступной Америки и сионистского режима в утро понедельника, 9-го числа месяца эсфанд». По данным Fars, Али Хаменеи погиб на рабочем месте в его резиденции. В момент гибели он находился при исполнении служебных обязанностей у себя в офисе. А само преступление произошло еще ранним утром 28 февраля.

Также агентство обратило внимание на сообщения о том, что аятоллу якобы спрятали в тайном и хорошо охраняемом месте. Но все это, по оценке Fars, было «элементом психологической войны». «Убийство его на рабочем месте вновь опровергло эти утверждения <…>, показав, что он всегда находился среди народа и на посту», — подчеркнули журналисты.

Интересно Правительство страны объявило 40-дневный траур и семь дней выходных. Президент страны Масуд Пезешкиан назвал смерть аятоллы «великим преступлением».

Как США выследили Хаменеи Детали операции по ликвидации аятоллы уже начали публиковать американские СМИ. Так, по данным The New York Times, ЦРУ несколько месяцев следило за верховным лидером Ирана перед его убийством и смогло выяснить, что утром 28 февраля у рахбара будет встреча с высокопоставленными чиновниками в правительственном комплексе в центре Тегерана.

С учетом этих данных время удара, который изначально США и Израиль планировали нанести ночью, скорректировали, пояснили источники NYT. По их словам, информацию о местонахождении Хаменеи «высокой степени достоверности» передали Израилю, а тот, используя сведения ЦРУ и свои собственные разведданные, провел операцию по устранению высокопоставленных иранских лидеров.

Каким будет ответ Ирана После смерти Хаменеи Главный штаб Вооруженных сил Ирана выпустил заявление, в котором предупредил, что страна заставит США пожалеть о случившемся.

«И путь этого мудрого и могущественного лидера мы продолжим до последней капли крови, не сдаваясь врагам», — подчеркнули представители штаба.

В пресс-службе КСИР анонсировали самую мощную наступательную операцию, целями которой станут «оккупированные территории и базы американских террористов». Трамп в ответ тут же предупредил, что Иран пожалеет, если нанесет удар, который обещает. «ИМ ЛУЧШЕ ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ, ПОТОМУ ЧТО, ЕСЛИ ОНИ ЭТО СДЕЛАЮТ, МЫ УДАРИМ ПО НИМ СИЛОЙ, КОТОРОЙ МИР ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ!» — заявил лидер США.