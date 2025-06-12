Израиль обстрелял пункт гумпомощи в Газе

Al Jazeera: 10 человек погибли при обстреле военными Израиля пункта гумпомощи

При обстреле израильскими военными пункта распределения гуманитарной помощи в секторе Газа погибли не менее 10 мирных жителей, ожидавших своей очереди. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera .

«Более 120 получили ранения в результате стрельбы со стороны израильских военных по мирным жителям, ожидавшим помощи на улице Салах ад-Дина в центральной части сектора Газа», — сообщили журналисты.

ЧП случилось у контрольно-пропускного пункта «Нецарим».

В ближайшие дни Израиль может напасть на Иран, сообщило агентство Reuters. Посольство США приступило к экстренной эвакуации дипломатов. Американское руководство также готовится вывезти своих представителей из Кувейта.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что Израиль завершил подготовку к военной операции на территории Ирана. Штаты официально проинформировали о готовности Израиля.