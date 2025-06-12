Израиль закончил подготовку к операции в Иране

CBS News: Израиль завершил подготовку к военной операции на территории Ирана

Израиль завершил подготовку к военной операции на территории Ирана. Об этом сообщил телеканал CBS News , уточнив, что Вашингтон официально проинформировали о готовности израильской стороны.

Телеканал передал, что американские власти ожидают ответных ударов Ирана по своим объектам в Ираке.

«Это стало одной из причин рекомендации США своим гражданам покинуть регион в среду», — пояснили источники издания.

Израильские официальные лица отказались давать комментарии относительно возможного начала боевых действий.

Ранее из Израиля депортировали шведскую активистку Грету Тунберг, которая пыталась попасть в сектор Газа. Она и еще 11 активистов планировали отправиться в Газу на судне Madleen, чтобы доставить гуманитарную помощь.