Иран предупредили о возможной атаке Израиля

Reuters: Израиль через несколько дней может напасть на Иран

Израиль в ближайшие дни может совершить атаку на Иран. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Попытки [президента США Дональда] Трампа заключить ядерное соглашение с Ираном, похоже, зашли в тупик, а американская разведка указывает на то, что Израиль готовится нанести удар по ядерным объектам Ирана», — подчеркнуло издание.

Посольство Соединенных Штатов притупило к экстренной эвакуации дипломатов. Американское руководство также готовится вывезти своих представителей из Кувейта.

Ранее о возможной атаке Израиля на Иран сообщил телеканал CBS News. По его данным, армия завершила подготовку к военной операции на территории исламской республики.

По этой причине Белый дом рекомендовал американцам покинуть регион, рассказали источники канала. Израильские официальные лица отказались комментировать ситуацию.