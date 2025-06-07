При наезде машины в Германии пострадали пять человек, в том числе ребенок

Автомобиль наехал на людей в центре баварского города Пассау. Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Полиция задержала водителя, сообщил Bild.
«В группу из пяти человек также входили жена мужчины <…> и его пятилетняя дочь. В настоящее время у нас есть один человек с ранениями средней степени тяжести и четверо с легкими ранениями», — сказал представитель местной полиции.
Черный Mercedes под управлением 48-летнего мужчины на большой скорости въехал в толпу на Грюнауштрассе недалеко от железнодорожного вокзала. Удар оказался настолько сильным, что в салоне сработала подушка безопасности. Полиция не исключила, что водитель сделал это намеренно из-за спора об опеке. Его задержали.
В начале июня в немецком городе Хюрт машина врезалась в группу школьников. Два человека пострадали, один из них попал в больницу в тяжелом состоянии.
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