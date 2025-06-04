Автомобиль въехал в группу школьников в Германии

Bild: под Кельном автомобиль въехал в группу школьников, есть пострадавшие

Машина наехала на группу школьников в немецком городе Хюрт рядом с Кельном. Об этом сообщила газета Bild .

По информации источника, в результате инцидента травмы получили два ребенка. Состояние одного из пострадавших оценили как тяжелое.

В полиции района Рейн-Эрфт отметили, что на данный момент придерживаются мнения, что причиной ЧП стал несчастный случай.

«Нет свидетельств того, что водитель действовал умышленно», — заявили правоохранители.

Место происшествия, площадь на Фрехенштрассе, оцепили силовики, туда приехали экстренные службы. Для перевозки пострадавших в больницу задействовали спасательный вертолет, отметило Ura.ru.

В начале мая в Штутгарте автомобиль наехал на пешеходов, тогда пострадали восемь человек. Немецкие правоохранители не комментировали, было ли это умышленным наездом или дорожно-транспортным происшествием.