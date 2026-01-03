При крушении вертолета в Аризоне погибли четыре человека

В США рухнул вертолет, погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба офиса шерифа округа Пинал.

ЧП произошло в штате Аризона, винтокрылая машина упала в горной местности. По предварительной информации, пилот вертолета задел натянутую в горах любительскую стропу, после чего рухнул в каньон.

Среди погибших — управлявший вертолетом 59-летний мужчина и три женщины в возрасте от 21 до 22 лет. Федеральное управление гражданской авиации США на официальном сайте сообщило о временных ограничениях на полеты в области катастрофы.

В ноябре однодвигательный вертолет медицинской службы с тремя членами экипажа потерпел крушение в штате Теннесси. Двое из них поступили в больницу в критическом состоянии, третий погиб. До этого вертолет Ка-226 упал в Дагестане, жертвами стали пять человек.