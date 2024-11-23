При бомбардировке сектора Газа погибла израильская заложница

Военное крыло ХАМАС сообщило о гибели заложницы на севере сектора Газа

Фото: РИА «Новости»

На севере сектора Газа во время бомбардировки погибла израильская заложница. Представитель военного крыла ХАМАС бригады «Аль-Кассам» Абу Обайда заявил, что еще одна израильтянка получила тяжелые ранения. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Несколько недель руководство группировки не могло связаться с боевиками на севере сектора Газа, которые сторожили заложников. Обайда сообщил, что после восстановления связи они доложили, что одна израильтянка умерла.

«Выяснилось, что одна из пленных женщин противника была убита в районе, подвергшемся сионистской агрессии на севере Газы», — сказал он.

Жизнь еще одной пленницы, которая находилась вместе с покойной, остается под «неминуемым риском», сообщил Обайда. Он обвинил правительство Израиля в убийстве своих граждан.

О крупной атаке на север Газы стало известно 21 ноября. Израильские военные ударили по жилым домам около больницы Камаль Адван. Погибли 66 человек, еще около сотни получили ранения.

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