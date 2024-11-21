При атаке Израиля на север сектора Газа погибли 66 человек

Армия обороны Израиля атаковала жилой район на севере сектора Газа. Погибли 66 человек, еще не менее 100 получили ранения. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera .

Удар пришелся на жилые дома около больницы Камаль Адван в Бейт-Лахии. По предварительным оценкам, погибли 66 человек, в том числе женщины и дети. Еще более 100 человек пострадали.

Незадолго до этого журналисты сообщили о 57 жертвах израильской бомбардировки. Подразделения Гражданской обороны Газы выехали к месту атаки.

Ситуация в секторе Газа обострилась после нападения боевиков ХАМАС в октябре 2023 года на участников фестиваля в приграничном районе Израиля. Спустя год в Катаре начались переговоры с участием США об остановке боевых действий и освобождении заложников.