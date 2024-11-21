МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и командующего военным крылом ХАМАС

Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, экс-министра обороны Йоава Галанта и командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа. Об этом сообщило агентство Al Jazeera .

Израильтян обвинили в военных преступлениях, совершенных в секторе Газа.

Галант покинул свой пост в начале октября. Как сообщала газета The Jerusalem Post, Нетаньяху хотел уволить его еще весной 2023 года за выступление против вызвавшей раскол в обществе судебной реформы, однако массовые митинги в защиту министра вынудили его передумать.

Также премьер-министр Израиля признал причастность к операции с подрывом пейджеров в Ливане. Тогда погибли 37 человек, более трех тысяч получили ранения.