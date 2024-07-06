Президентом Ирана избрали бывшего министра здравоохранения

Кандидат от реформаторского крыла Пезешкиан победил на выборах в Иране

Фото: РИА «Новости»

По подсчетам 100% голосов на внеочередных президентских выборах в Иране победил кандидат от реформаторского крыла, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан. Об этом сообщило агентство Tasnim News.

Иранский избирком объявил, что явка на 14-е президентские выборы составила 49,8%. Пезешкиан набрал 16 384 403 голоса. Его соперник, бывший секретарь Высшего совета безопасности, консерватор Саид Джалили — 13 538 179 голосов. Реформатор станет девятым президентом республики.

Выборы назначили после гибели в авиакатастрофе предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси. Четыре человека выдвинули свои кандидатуры.

Среди них бывший глава МВД Мостафа Пурмохаммади и председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф. В первом туре Пезешкиан обошел Джалили. Однако ни один из политиков не набрал половины голосов, поэтому назначили второй тур.

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