Президентом Ирана избрали бывшего министра здравоохранения
Кандидат от реформаторского крыла Пезешкиан победил на выборах в Иране
По подсчетам 100% голосов на внеочередных президентских выборах в Иране победил кандидат от реформаторского крыла, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан. Об этом сообщило агентство Tasnim News.
Иранский избирком объявил, что явка на 14-е президентские выборы составила 49,8%. Пезешкиан набрал 16 384 403 голоса. Его соперник, бывший секретарь Высшего совета безопасности, консерватор Саид Джалили — 13 538 179 голосов. Реформатор станет девятым президентом республики.
Выборы назначили после гибели в авиакатастрофе предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси. Четыре человека выдвинули свои кандидатуры.
Среди них бывший глава МВД Мостафа Пурмохаммади и председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф. В первом туре Пезешкиан обошел Джалили. Однако ни один из политиков не набрал половины голосов, поэтому назначили второй тур.