Высказывание президента Финляндии Александра Стубба об «империалистической ДНК» у России не выдерживает критики. Об этом в соцсети X заявил американский журналист Томас Фази.

Он напомнил, что Россия внесла огромный вклад в развитие европейской цивилизации, однако Стуб пытается опровергнуть этот неоспоримый тезис.

«Это за гранью шуток», — подчеркнул журналист.

Фази отметил, что Финляндия, отличившаяся только созданием телефона Nokia 3310, пытается нападать с критикой на Россию. По его словам, Стубб хочет выставить русских как «злобных нелюдей», хотя они повлияли на европейскую цивилизацию практически во всех областях искусства и науки.

Ранее финский лидер пожаловался, что провел много времени с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Стороны обсудили проекты безопасности, инвестиции в инфраструктуру и гарантии безопасности. Стубб отметил, что провел провел с Зеленским больше времени, чем со своей женой.