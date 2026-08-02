Президент Словении Наташа Пирц-Мусар пострадала в ДТП с автомобилями кортежа

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар получила незначительные травмы в дорожной аварии по пути из Хорватии, где проводила отпуск. Об этом сообщило RTV Slovenija .

Авария произошла в туннеле Кастелец на приморской автомагистрали. В ДТП участвовали два автомобиля полицейского кортежа сопровождения.

Главу государства доставили в больницу города Изола. После ночи под наблюдением врачей Пирц-Мусар отпустили домой, сейчас она чувствует себя хорошо. Еще один человек госпитализирован с серьезными повреждениями.

Туннель, соединяющий столицу Любляну с портовым Копером, после аварии перекрыли. Причины ДТП выясняют правоохранители.

В мае заместитель мэра Харькова Иван Кузнецов на автомобиле столкнулся с мотоциклистом. В результате байкер скончался от полученных травм. После этого чиновник временно ушел в отставку — на период расследования происшествия.