Заммэра Харькова Кузнецов ушел с поста после смертельного ДТП

Заместитель мэра Харькова Иван Кузнецов временно оставил пост на период расследования дела о смертельном ДТП. Чиновник попал в аварию, в результате которой погиб мотоциклист, об этом он написал на своей странице в соцсети.

ДТП произошло 28 мая на улице Клочковской. Кузнецов начал движение после того, как его пропустили другие водители. Он заявил, что не заметил летевшего на большой скорости мотоциклиста. Чиновник заявил, что в момент аварии был трезв, а также выразил желание сотрудничать со следствием.

«Во избежание каких-либо сомнений относительно возможного влияния на расследование, на время проведения следственных действий я слагаю с себя полномочия», — заявил Кузнецов.

На посту заместителя мэра Кузнецов находится с октября 2025 года.

Мотоциклист 17 мая погиб на трассе Джубга — Сочи. На повороте байкер не справился с управлением, мотоцикл вылетел с дороги и врезался в барьерное ограждение.