Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о важности диалога Европейского союза с Москвой. Об этом он сказал в интервью телеканалу ТА3 .

«Необходимо начать говорить с Россией», — отметил он.

Он призвал найти лидеров, которые бы инициировали этот процесс от имени Европейского союза. Пеллегрини упомянул премьер-министра Италии как возможный пример.

В декабре 2024 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо побывал в Москве. Его принял президент России Владимир Путин. Фицо подчеркнул, что цель визита — урегулировать проблему с прекращением Украиной транзита газа. Он также отметил, что Москва всегда оставалась надежным партнером Братиславы в вопросах энергопоставок.

Кроме того, Фицо приезжал в Москву 9 мая и участвовал в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Евросоюз не смог утвердить 18-й пакет санкций против России из-за Словакии. Теперь этот вопрос вновь обсудят послы стран ЕС. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что не поддержит новый пакет антироссийских санкций, если Еврокомиссия не предложит конкретных решений по проблеме энергоносителей.