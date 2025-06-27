Евросоюз не смог утвердить 18-й пакет санкций против России

На саммите в Брюсселе представители стран Евросоюза не смогли договориться о принятии 18-го пакета санкций против России. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Европейского совета Антониу Кошта.

Работа над новыми ограничениями продолжается и находится на продвинутой стадии, сообщил Кошта. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что процесс завершится в ближайшее время.

По данным дипломатических источников в Брюсселе, сообщили «Известия», Словакия заблокировала утверждение нового пакета санкций на саммите. Теперь этот вопрос вновь обсудят послы стран ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что не поддержит новый пакет антироссийских санкций, если Еврокомиссия не предложит конкретных решений по проблеме энергоносителей. В Венгрии попытки Европы оказать на Россию санкционное давление назвали абсолютно бессмысленными.