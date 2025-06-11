Еврокомиссия инициировала 18-й пакет санкций против России, который могут принять уже на следующей неделе. Такое пожелание высказал канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьером Дании, которую транслировали на сайте кабмина.

«Я благодарен за то, что Европейская комиссия вчера инициировала предложения по 18-му пакету санкций, и если все пойдет по плану, он будет принят уже на следующей неделе», — заявил Мерц.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит очередной пакет антироссийских санкций, если ЕК не предложит реального решения ситуации с энергоносителями.

В Венгрии высмеяли новые санкции против России. Попытки Европы оказать давление на РФ абсолютно бессмысленны. Известно, что в новый список антироссийских санкций могут включить инфраструктуру газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».