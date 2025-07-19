Президент Сирии объявил о всеобъемлющем прекращении огня

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня в стране. Его сообщение привело агентство SANA .

«В свете обстоятельств, которые переживает страна, желая сохранить единство сирийской территории и безопасность населения, с учетом гуманитарной и национальной ответственности, руководство Сирийской Арабской Республики объявляет о всеобъемлющем прекращении огня», — заявил аш-Шараа.

Сирийские власти призвали прекратить боевые действия во всех районах, обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и защитить мирных жителей.

Отмечается, что срыв режима прекращения огня будет нарушением суверенитета Сирии и повлечет за собой правовые меры.

Армия Израиля 16 июля нанесла удар авиацией по президентскому дворцу в Дамаске. Момент прилета попал в эфир одного из местных телеканалов. В результате атаки погиб один человек, еще 28 пострадали. Так Тель-Авив отреагировал на попытку правительственный войск Сирии зайти в провинцию Эс-Сувейда, где компактно проживают друзы, вступившие в конфликт с группировками бедуинов.