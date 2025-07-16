Израиль нанес удар по сирийскому президентскому дворцу

Израильская армия днем 16 июля нанесла удар авиацией по сирийскому президентскому дворцу. Момент прилета попал в эфир одного из местных телеканалов.

Один из кадров атаки разместил у себя в соцсети министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Также боевики атаковали здание Генерального штаба сирийских вооруженных сил, сообщил канал Syria TV . На распространившихся в Сети видео заметно, что окрестности строения также пострадали.

По предварительной информации, удар ВВС Израиля по резиденции президента Сирии Башара Асада в Дамаске был предупредительным.

Накануне Кац заявлял, что Израиль начнет атаку, если правительство Сирии не остановит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге САР.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп снял санкции против Сирии. Американский лидер отметил, что не спрашивал мнения израильтян по этому поводу.