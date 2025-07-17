Сегодня 04:37 Друзы и бедуины устроили бойню на юге Сирии. Зачем Израиль вмешался в конфликт 0 0 0 Фото: Ilia Yefimovich/dpa / www.globallookpress.com Мир

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Столкновения между вооруженными отрядами друзов с бедуинами-ополченцами на юге Сирии заставили власти страны ввести войска в провинцию Эс-Сувейда. Это решение не понравилось Израилю, который вмешался в конфликт и ударил по Дамаску. Что привело к новому витку насилия в стране, пережившей гражданскую войну и насильственную смену власти, узнал 360.ru.

Кто такие друзы и почему они появились

Чтобы разобраться в новом сирийском конфликте, нужно немного углубиться в историю. Современная Сирия — государство достаточно молодое и больше похоже на лоскутное одеяло из разных провинций, где живут народы, исповедующие разные религии: друзы, алавиты, курды, бедуины и сирийские арабы.

До окончания Второй мировой войны Сирия находилась под мандатом Франции по решению Лиги Наций, которая разделила территорию на несколько квазигосударств или, как вариант, штатов, в зависимости от исповедуемой религии и этничности их жителей. Свое государство под название Джебель получили друзы.

Фото: Ayal Margolin-Jinipix/Xinhua / www.globallookpress.com

Востоковед Олег Гущин в комментарии 360.ru заявил, что в немусульманском мире друзов принято считать отколовшимся течением ислама, но сам народ друзов так не считает. По их мнению, у них своя особая религия, которой больше нет ни у кого. «Она такая компилятивная, там есть элементы исламские, христианские, иудейские, но они считают, что они не принадлежат никому и они просто друзы», — пояснил востоковед. Гущин добавил, что при этом этот народ сдружился с Израилем, который взял его под свой патронаж. Друзы служат в ЦАХАЛ и имеют хорошую репутацию в качестве воинов.

В Сирии живет только часть друзов, а остальные находятся в Ливане или на территории Израиля, который всегда за них заступается.

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Очень разные народы Сирии окончательно объединились в единую республику в 1946 году, когда Франция наконец вывела войска с их территории, но спокойствия там не было долго из-за постоянных государственных переворотов. Точку поставил в 1970 году Хафез Асад, который выстроил централизованный режим, удерживающий страну единой. Унаследовавший власть его сын Башар столкнулся сначала с нападением «Исламского государства»*, а потом и гражданской войной. В ходе последнего государственного переворота к власти пришло новое правительство во главе с бывшим лидером исламистской группировки Ахмадом аш-Шараа. Его приход к власти понравился не всем и фактически запустил старые распри народов разных верований. В марте живущие в провинциях Тартус и Латакия алавиты подняли восстание, которое новые власти жестоко подавили, устроив массовую расправу. Поэтому друзы сейчас опасаются, что силовики Дамаска выступят не в их защиту, а на стороне своих единоверцев — бедуинов. К ним на помощь пришел Израиль.

С чего начались боевые действия между друзами и бедуинами

До июля 2025 года между друзами и кочующими племенами бедуинов вооруженные столкновения носили эпизодический характер, но после смены власти усилились. В последнее время бедуины совершили несколько набегов на друзские деревни, а также начали грабить машины, связывающую провинцию Эс-Сувейда с Дамском.

В пятницу, 11 июля, боевики похитили и выкинули в отдаленной местности друза — торговца овощами, ехавшего в столицу страны. Пострадавшего нашли прохожие и доставили его в больницу.

Фото: Stringer/XinHua / www.globallookpress.com

Ополченцы решили отомстить за земляка и похитили в ответ несколько бедуинов, входящих в тоже племя, что и грабители. Уже к воскресенью конфликт перерос в противостояние двух народов и в ход пошли огнестрельное оружие и минометы. К утру понедельника сирийская обсерватория по правам человека объявила, что жертвами боев в Эс-Сувейде стали не менее 100 человек. На фоне эскалации в провинцию начали подтягиваться друзы и бедуины из других областей, чтобы встать на защиту своего народа. Для остановки кровопролития новое правительство Сирии направило войска. Тут в дело вмешался покровительствующий друзам Израиль, помнящий о том, как новые власти обошлись с алавитами. Но интерес соседнего государства заключался не только в этом.

Зачем Израиль атаковал Сирию

Община друзов живет не только на трех южных провинциях Сирии — Кунейтра, Дара и Эс-Сувейда, но также и на Голанских высотах, находящихся под контролем Израиля. Еще в феврале премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что не позволит вооруженным формированиями нового правительства Дамаска заходить в южные районы, которые он посчитал буферной зоной. Власти Израиля все еще не доверяют новым властям, помня об исламистском прошлом президента аш-Шараа. Поэтому сразу после того, как сирийские войска выдвинулись из Дамаска авиация ЦАХАЛ нанесла по ним точечные удары.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удары были «четким предупреждением сирийскому режиму», добавив, что Израиль не допустит причинения вреда друзам, проживающим в Сирии.

Фото: Monsef Memari/XinHua / www.globallookpress.com

В Министерстве обороны Сирии заявили, что стрельбу по сотрудникам сил безопасности открыли и друзские ополченцы, и участники радикальных группировок. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что сирийские войска поставили перед собой задачу установить контроль над всей охваченной боями провинцией, чтобы остановить продолжающееся насилие. По их словам, официальный Дамаск призвал группировки друзов остановить боевые действия и пообещал найти и наказать бедуинов, спровоцировавших конфликт. Но ситуация продолжила ухудшаться. В среду, 16 июля, авиация Израиля нанесла удар по Дамаску. В зону поражения попал президентский дворец, а также здание Генерального штаба вооруженных сил страны. В результате погиб один человек, 28 получили ранения. Между тем, общее число погибших в Эс-Сувейде увеличилось до 250.

Реакция мира на ситуацию в Сирии

С требованием к немедленному прекращению боевых выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Также он обратился к Израилю, потребовав не нарушать территориальную целостность арабской республики. Евросоюз призвал обеспечить защиту гражданских лиц и потребовал от ЦАХАЛ отвести войска с независимой территории. К европейским странам в осуждении Израиля присоединились Турция, Иран, Ирак, Иордания, Катар и Саудовская Аравия. «Израильские удары по Сирии представляют угрозу для безопасности всего региона, — заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

Фото: Stringer/XinHua / www.globallookpress.com

МИД Турции назвал израильские удары «попыткой саботажа усилий Сирии по обеспечению мира, стабильности и безопасности» и призвал все заинтересованные стороны «способствовать усилиям сирийского правительства по установлению спокойствия».

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что дипломаты начали переговоры со всеми сторонами конфликта для прекращения боевых действий. К вечеру он пообещал, что боевые действия в Сирии закончатся через несколько часов.

Что известно о ситуации в Эс-Сувейде к вечеру 16 июля

Лидеры друзской общины Эс-Сувейды объявили, что достигли соглашения с временным правительством. Они пообещали прекратить боевые действия и гарантировали, что все государственные учреждения начнут работать в ближайшее время.

Фото: Stringer/XinHua / www.globallookpress.com

Соглашение предусматривает отвод сирийских войск, а безопасность в столице и всей провинции обеспечат местные дружины. Кроме того, по итогам конфликта власти провинции и Дамаска создадут специальную комиссию, которая установит виновников нарушений и выплатит компенсации пострадавшим и семьям погибших. Но община друзов оказалась расколота. Лидер одной из группировок шейх Хикмат аль-Хиджри призвал сторонников не сдаваться новым властям и продолжить борьбу, пока все правительственные силовики не покинут территорию провинций. *Запрещенная в России террористическая организация.