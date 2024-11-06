Президент Сальвадора первым поздравил Трампа с победой на выборах

Президент Сальвадора Найиб Букеле поздравил кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа с победой на выборах в США. Об этом он написал в социальной сети X .

«Поздравляем избранного президента Соединённых Штатов Америки! Пусть Бог направит и благословит вас», — сообщил он.

Итоговых результатов выборов пока еще нет, Букеле стал первым мировым лидером, который публично поздравил Трампа.

Ранее стало известно, что Трамп на выборах уже набрал 277 голосов выборщиков и обеспечил себе победу. Минимальный порог был 270 голосов.

Также представители Республиканской партии лишили демократов контроля над сенатом. Они получили 50 мест и теперь будут иметь численное превосходство над оппонентами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети назвал «прекрасной» победу Трампа на выборах в США.