Президент Польши Кароль Навроцкий фактически выступил против вступления Украины в Евросоюз, заявив, что это несет с собой угрозу для польских фермеров и никак не соотносится с экономическими интересами республики. Об этом он написал в соцсети X .

Польский лидер отметил, что сейчас власти борются с последствиями соглашения ЕС и Меркосур. По нему стороны создали зону свободной торговли. Европейские фермеры опасаются снижения продаж якобы из-за нечестной конкуренции с латиноамериканскими коллегами.

Навроцкий добавил, что он попытается сделать все, чтобы предотвратить принятие плохих решений для польских фермеров.

«Я также признаю, что угрозой для польского сельского хозяйства является вступление Украины в ЕС», — подчеркнул он.

Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что европейские политики и чиновники годами убеждали украинцев в их прекрасном будущем в составе ЕС, но это лишь слова. В реальности Украина им нужна только пушечное мясо в борьбе с Россией.